İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tünel girişinde şelale oluştu

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlarla beraber Amasra Tüneli girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu.

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla beraber Amasra Tüneli girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.


Turuncu kodla uyarı yapılan Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Amasra tünel girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Çağlayan suların tünele girmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede önlem alırken tünel girişlerinde sürücüler uyarıldı.


Amasra ilçesine bağlı Gökçündemirci köyünde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.