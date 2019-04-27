Türk Savunma Sanayisi çalışmaları anlatıldı

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Roketsan Sistem Mühendisliği Birimi'nden Kıdemli Uzman Sayın Gökşen Bilir konferans verdi.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ikinci gününde Roketsan Sistem Mühendisliği Birimi'nden Kıdemli Uzman Sayın Gökşen Bilir, bir sunum gerçekleştirildi. Roketsan'ın Türk Savunma Sanayisi için önemine değinen Bilir, “Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile ‘ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması' amacı ile 1988 yılında kurulmuş ve ilk üretim projesi; uluslararası bir program olan ‘Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi' çerçevesinde, Stinger füzelerinin sevk sisteminin üretilmesi olmuştur” dedi.

Bilir, Roketsan bünyesinde gerçekleştirilen bazı çalışmalara da değinerek, “Roketsan, roket ve füze sistemlerinde lider bir kuruluştur. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm müşterilerine önemli çözümler sunuyor. Savunma sanayine verdiği destekle ülkemizin gücüne güç katıyor. Bu kabiliyet alanını daha da geliştirmek için Roketsan bünyesinde önemli çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

Roketsan'ın bazı çalışmalarının ve kurum bünyesinde gerçekleştirilen bazı denemelere ait videoların da izletildiği etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte İl yöneticileri, iş insanları, proje pazarı katılımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.