Türkiye Atletizm Federasyonu, geleceğin şampiyonlarını arıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından (IAAF) 196 ülkede uygulanan, dünyadaki bağımlılıkla ilgili en etkin çocuk projesi olan ve spor odaklı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bartın'da gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ,Türkiye Atletizm Federasyonu yetkililerinin uyguladığı projeye üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en etkin çocuk projelerinden biri olan ve iki gün süren IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'ne 72 kursiyer katılırken, kursiyerlere eğitmenler tarafından eğitimler verildi. Ayrıca proje kapsamında 3-12 yaş grubundaki 80 çocuğa yönelik uygulamalı spor eğitimleri de gerçekleştirildi.

"Projeyi fırsata dönüştürmek istiyoruz"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, “Bu proje Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 196 ülkede uyguladığı bir projedir. Ülkemizde bu projeyi fırsata dönüştürebilme gayretindedir. Çünkü TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalarda ülkemizin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğunu görülüyor. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi öncelikli hedeflerimizdir. Keşfedilmeyi bekleyen çocuğumuz keşfedilerek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmelerine yönelik Uluslararası Atletizim Federasyonları Birliği ile yapmış olduğumuz protokolü tamamlamamıza rağmen devam ettirmeyi kararlaştırdık ve devam ettiriyoruz. Bartın'a da ikinci kez geliyoruz. Geçen yıl Bartın Üniversitesi Rektörümüzün bu projeyi takip etmesi ve kendi öğrencilerine de verilebilmesi konusunda bizden talep etmişti. Çok da başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'müzün talebi ile geldik. Üniversite öğrencilerimizin de katıldığı 72 kursiyerimize bu semineri veriyoruz. İçinde bulunduğumuz okulun 80 öğrencisine de eğlenceli atletizm yaptırıyoruz. Onların arasında inanılmaz yetenekli olanların olduğunu gördük. Okul yönetiminle de bu düşüncelerimizi paylaştık. Bu çocuklarımız spora kanalize edilmesi halinde biz de federasyon olarak gerekli desteği verebileceğimizi söyledik. Bu okulumuzu federasyonumuz pilot okul kapsamına alacaktır” dedi.

8 bin 900 kişi eğitim aldı

Projenin istihdama da katkı sunacağını kaydeden Ayaz, “Bu proje doğrultusunda 65. ile geldik ve bu güne kadar 19 bin çocuğumuza ulaştık. 8 bin 900 kursiyere de sertifika verdik. Projede dağıtılan sertifikalar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Halk Eğitim Merkezleri'nde açtığı spor kurslarına dahil edildi. Bu nedenle sertifikaları alan arkadaşlarımız gerekli şartları tamamlamaları halinde bu kursu açabilecekler. Bu imkanı sağladıkları için Milli Eğitim Bakanı'mız başta olmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz de okulu bitirdiklerinde hemen işe yerleşme gibi bir durumla karşılaşamıyorlar. Bu süre içerisinde projede öğrendiklerini çocuklara öğreterek hem projenin amacına hizmet etmiş, hem de para kazanarak ailesine yük olmamış olacaktır. Bu ayrıca ülkemizin önemli sorunları arasında olan istihdam sorununa az da olsa katkı sağlayacak olan bir durumdur” diye konuştu.