Türkiye'de 2'nci madencilik lisesi Bartın'da açılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Bartın'da açılacak Madencilik Lisesi için çalışmalara başlandığını ve alternatif yer tespitlerinin yapıldığını söyledi. Bakan Yardımcısı Şensoy Türkiye'de 2'nci olacak Madencilik Lisesinin Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı geniş merkezli bir okul olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bartın'da açılması planlanan Madencilik Lisesi için çalışmalar devam ediyor. Bartın'a gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy beraberinde Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'la birlikte lisenin inşa edilebileceği alternatif alanları gezdi.

Daha sonra Bartın Valiliğine gelen Bakan Yardımcısı Şensoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Şensoy 14 Ekim tarihinde Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 42 maden şehidine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunarak başladığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız 24 Ekim'deki kabine toplantısından sonra Bartın ilinde Madencilik Lisesi açılacağını belirtmişti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak o günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hangi alanları, hangi programları açacağımıza dair bir müfredat ve program çalışması yaptık. Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde ilk etapta bir Maden Teknolojisi alanı açtık. Bartın içerisinde okulumuzu yapacağımız kampüs alanını belirlemek için Sayın Valimizle, Milli Eğitim Müdürümüzle saha ziyareti yaptık. Birkaç tane alternatif yer belirledik” dedi.

İnşa edilecek lisenin madencilik alanın tematik bir lise olacağını da kaydeden Bakan Yardımcısı Şensoy, “Bu okullar yapılıncaya, kampüs tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz eğitimlerini Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde takip edecekler. Yapacak olduğumuz lise, madencilik alanında tematik bir lise olacak. Bu açılacak lise madencilik alanına Türkiye'de ikinci lise olacak. İlk liseyi Sayın Bakanımız Mahmut Özer tarafından Balıkesir İvrindi ilçesinde Enerji Bakanımızla beraber açmışlardı. Buradaki lise ikinci açılan madencilik lisesi olacak. Bu lise bir kampüs içerisinde atölyeleri olan, sürekli eğitim merkezi olan, eğitimlerin alınmış olduğu ve Ar-Ge merkezlerinin olduğu geniş merkezli bir okul olacak. Her türlü modern teknolojinin kullanıldığı ve modern atölyeleri içinde barındırdığı bir okulumuz olacak. Aynı zamanda civardaki sektörlerde de çocuklarımız uygulama imkanı bulacaklar. Sektörün aradığı kalifiye elemanların yetişeceğine inanıyoruz bu okulumuzdan. Bartın için de büyük bir kazanım olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Şensoy açıklamasının son bölümünde ise "Bu okulun kazandırılması konusunda bize destek olan, fikir veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Süreçlerimizin her aşamasını takip eden, planlayan Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e ve ilde eğitimle ilgili tüm süreçleri takip ve koordine eden Sayın Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. İnşallah okulumuz Bartın için, ülkemiz için hayırlı, uğurlu olur.” ifadelerinde bulundu.