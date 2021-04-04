Bartın Üniversitesi'nde “57. Kütüphane Haftası” etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek kadın konulu kütüphanesi anlatıldı.

Bartın Üniversitesi'nde “57. Kütüphane Haftası” etkinlikleri kapsamında “Türkiye'nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi'nin Arşiv ve Koleksiyonları” başlıklı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, merkez bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsederek gerçekleştirilen etkinliğin Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile gelecekte yapılacak iş birlikleri için bir temel olacağını vurguladı.

Ardından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Belge Bilgi Yöneticisi Selvi Başak Öztürk tarafından Vakfın tarihi, yapısı ve hizmetleri hakkında bir konuşma yapıldı.

Öztürk, yaptığı konuşmada Vakıf bünyesinde hizmet veren ve Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin koleksiyonu ve hizmetleri hakkında bilgiler aktardı.

Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.