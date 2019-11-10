İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçurumda mahsur kalan inek için AFAD seferber oldu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 5 metrelik uçurumda mahsur kalan gebe inek, AFAD ekipler tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 metrelik uçurumda mahsur kalan gebe inek, AFAD ekipler tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kurucaşile İlçesine bağlı Karaman köyü Curunlu mevkiinde hayvanlarını otlatan Erkan Küheylan'ın 5 aylık gebe ineği, yuvarlanarak 5 metrelik uçurumda asılı kaldı. Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (Bartın AFAD) bildirilmesinin ardından olay yerine acil kurtarma teknisyenleri sevk edildi. Gebe inek uzun uğraşlar sonucu ormandan toplanan odunlar yardımıyla yapılan sedye ile kurtarılabildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.