Ülkelerinden 9 bin kilometre uzakta depremzedeler için yardım topladılar

Türkiye'nin 81 ilinden olduğu gibi 73 farklı ülkeden öğrencilerin de öğrenimine devam ettiği Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Endonezyalı öğrenciler örnek bir dayanışma sergiledi. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra BARÜ'de başlatılan yardım seferberliğine katılan öğrenciler şimdi ise “İnsani Yardım Çarşı” adını verdikleri stantta satışa sundukları ürünlerden elde edilen gelirleri afet bölgesine ulaştırdı.

Ülkelerinden 9 bin kilometre uzakta Bartın kent merkezine 200 yıldır kurulan “Galla Pazarı”nda stant açan uluslararası öğrenciler kendi kültürlerine ait ayam geprek, mie gocoan, bakso, dimsum adlı paketli yiyecekleri satışa sundu. Her salı ve cuma günleri kurulan pazarda satış yapan öğrenciler elde edilen gelirin tamamını depremzedeler için açılan yardım hesaplarına aktardı.

Büyük ilgi gösteren Bartınlılar, öğrencileri tebrik etti

Pazar yerinde saat 16.00'da kurulan “İnsani Yardım Çarşısı” standına Bartınlılar büyük ilgi gösterdi. Endonezya kültürüne ait yiyecekleri satın alanlar, öğrencileri gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik etti. Standı ziyaret edenler ayrıca BARÜ'nün kaliteli eğitim ortamıyla farklı ülkelerden öğrencilere de ev sahipliği yapıyor olmasından duydukları gururu da dile getirdi.

“Hep birlikte tek yürek olarak yaralarımızı sarıyoruz”

Endonezyalı öğrencileri gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte öğrenci ve mezunlarımızın da arasında olduğu seferberlikle afetin ilk gününden bu yana yaralarımızı sarmak için büyük gayret gösteriyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizi kapsayan bir çabayla bilimsel çalışmalarımızı sürdürürken aynı zamanda insani yardım konusunda da desteğimizi sürdürüyoruz. El birliğine bu zor günlerin üstesinden geleceğimize olan inançla çabalayan Üniversitemizin her bir bileşeniyle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.