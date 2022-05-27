İhlas Haber Ajansı

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Ulus ilçesinde kablo hırsızları yakalandı

Ulus ilçesinde kablo hırsızları jandarma ekiplerine yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şikayetleri üzerine şahısların yakalanmasına yönelik Bartın il Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu. Çeşitli tarihlerde Ulus ilçesi Güneyören ve Bahçecik köylerinde haberleşme firmasina ait toplam bin 50 metre kablonun çalınması olayı ile ilgili olarak Bartın İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; E.Ş. G.T ve E.G. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi.


Üç şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan ikisi tutuklandı. Ulus Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine şüpheli şahıslar gözaltına alındı. E.G , G.T. ve E.Ş simli şahıslarla yapılan mülakatta söz konusu kabloları keserek çaldığını itiraf eden G.T. ve E.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bartın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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