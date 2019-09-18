Ulus MYO ormancılık alanında bir ilki gerçekleştirdi

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işletmelerde mesleki eğitim esaslı bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolle, Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında eğitim alan öğrencilerin bir yarıyıl süresince Türkiye genelindeki Orman Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde işyeri eğitimi alabilecekler.

Yapılan protokolün Türkiye genelinde Üniversitelerde bulunan ön lisans düzeyindeki Ormancılık Bölümlerinde bir ilk olduğunu belirten Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı “Bu protokol ile teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği yüksekokulumuzda bulunan Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerimizin gelecekte görev alacakları, Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan uzman kadrolar ile mesleki mesailerinden önce tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca birlikte iş görme alışkanlıklarının, mesleki davranış ve becerilerinin de bu protokol vesilesi ile öğrencilerimize daha etkin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu vesile ile motivasyonumuzu her daim üst seviyede tutmamızı sağlayan, desteklerini her daim hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e ve Orman Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise imzalanan protokolle birlikte öğrencilerin iş hayatına olan uyumunun kolaylaşacağını ve ciddi deneyimler kazandıracağını söyledi.

Öğrencilerin günün teknolojilerine hâkim, uygulamayı bilen nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine de vurgu yapan Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınması ve istihdamın artmasında imalat sektörüyle birlikte alt sektörler de büyük önem taşımaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı üniversitelerde yetişmektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimizi ‘3 artı 1 ve 7 artı 1 İş Yeri Eğitim Modeli' kapsamında yapmayı sürdürdüğümüz protokollerle işyeri eğitimlerini almalarına gayret göstermekteyiz. Bu noktada Ulus Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarıyla 3 artı 1 sistemine geçmelerinden dolayı büyük memnuniyet duymaktayım. Aynı zamanda Bartın Meslek Yüksekokumuzun 3 programı 3 artı 1, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizden de 2 bölümümüz 7 artı 1 modeline geçmeyi başarmıştır. Bu durumu tüm birimlerimize yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.” diye konuştu.