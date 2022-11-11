“Uluslararası Bilimsel Dergilerde Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri” semineri yapıldı

Bartın Üniversitesindeki (BARÜ) seminerde Michigan State Üniversitesinde görevli ve ‘Elsevier Forest Policy and Economics' baş editörlerinden Prof. Dr. Runsheng Yin tarafından bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi tarafından “Uluslararası Bilimsel Dergilerde Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri” adlı seminer düzenlendi.

Ağdacı Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Michigan State Üniversitesinde görevli ve ‘Elsevier Forest Policy and Economics' baş editörlerinden Prof. Dr. Runsheng Yin tarafından sunum yapıldı.

Yoğun ilgi gören seminerde Prof. Dr. Yin, makale yazma ve yayınlanma konusunda bilgiler vererek makalede ilk bakışta nelerin dikkat çektiğini ve üzerinde durulması gereken noktaları anlattı.

Prof. Dr. Yin, makalelerde başlık ve özet kısmının editörler için oldukça önemli olduğunu da kaydederek literatür araştırması, kelime seçimi, hipotez, materyal ve metot başta olmak üzere bir çok konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yayınlanmış bir makale üzerinden analizlerin de yapıldığı seminer, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Etkinliğe BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.