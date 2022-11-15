Uluslararası Kongre'de “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” BARÜ'ye verildi

Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresinde “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik'in yürütücüsü olduğu ve Doç. Dr. Elif Karahan, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Altıntaş ile Arş. Gör. Özge Uçar'ın araştırmacı olarak yer aldığı ‘Yoğun Bakım Hastalarında Ergonomik Uyku Maskesi Kullanımının Uyku Kalitesi ve Konforu Üzerine Etkisi' başlıklı proje ödül aldı.

‘Kanıta Dayalı En İyi Uygulamalar-Köprüleri Birlikte Kuruyoruz' ana temasıyla Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresinde sunulan araştırmaya “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” verildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda hemşire ve akademisyenin bir araya geldiği kongrede alınan ödülün oldukça önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Çelik, “Yoğun bakım üniteleri gürültülü, sürekli olarak ışıkların açık ve sirkülasyonun fazla olduğu ortamlardır. Bu nedenlere ve hastaların genel klinik durumlarına bağlı olarak yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lara varan oranlarda uykusuzluk problemi yaşandığı görülmektedir. Randomize kontrollü deneysel araştırma projesinde hastaları ışıktan ve gürültüden uzaklaştıracak ergonomik tasarıma sahip bir uyku maskesi kullanıldı. Proje sonucunda ergonomik uyku maskesi kullanılan deney grubundaki hastaların, kulak tıkacı ve uyku bandı kullanılan kontrol grubundaki hastalara göre uyku kalitelerinin ve konfor düzeylerinin anlamlı oranda daha yüksek olduğu tespit edildi. Önemli verilerin elde edildiği bu çalışmamızda tüm topluma yararlı olacak bir uygulamaya öncülük ettik. Bu noktada verilen ödülü oldukça anlamlı buluyor, bizleri hep daha iyisi için teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Proje ekibini gayretleri dolayısıyla tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesinin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik ‘Akıllı Lojistik', ‘Akıllı Malzemeler', ‘Akıllı Teknolojiler', ‘Akıllı ve Temiz Enerji', ‘Doğalgaz ve Petrokimya', ‘Biyoteknoloji' ve ‘Nanoteknoloji' çalışma başlıklarımızın yanı sıra insanlık yararına teknolojiler ile birlikte sağlık alanında yapılan çalışmalarımızla değer üretmek amacındayız. Bu yöndeki gayretlerimize değer katan çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Sevim Çelik, Doç. Dr. Elif Karahan, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Altıntaş ile Arş. Gör. Özge Uçar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.