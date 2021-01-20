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UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi

Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken UMKE ekipleri paletli ambulanslarla kapalı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaşıyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken UMKE ekipleri paletli ambulanslarla kapalı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaşıyor.


Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri paletli ambulanslarla 1,5 metreye ulaşan karlı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaştı. UMKE ekiplerinin karlı yollarda devrilen ağaçlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar kameralara da yansıdı.

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