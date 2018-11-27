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Umut Okulu'na engelli çocuk oyun grubu

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Umut Özel Eğitim İlkokulu ve Orta Okulu bahçesine engelli çocuk oyun grubu yerleştirmek üzere çalışma başlattı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Umut Özel Eğitim İlkokulu ve Orta Okulu öğrencilerimizin bahçelerinde bulunan çocuk parkında daha iyi faydalanabilmesi için parka yeni engelli çocuk oyun grubu yerleştiriyoruz. Ekiplerimiz ayrıca parkın hasar gören noktalarında bakım onarım çalışmaları yapıyor. Kısa zaman içinde tamamlayacağız bu çalışma ile öğrencilerimiz parktan daha iyi faydalanabilecekler” dedi.

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