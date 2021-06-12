Üniversite-Kamu-STK iş birliğinde bölgenin kalkınması yönelik projeler geliştiriliyor

Bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için önemli çalışmaların hayata geçirildiği Bartın Üniversitesi'nde yeni proje fikirleri geliştiriliyor. Bu kapsamda Bartın Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2021-2027 Dönemi için hazırlıklarına devam edilen Avrupa Birliği Projesi kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Valisi Sinan Güner ile birlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da yer aldığı toplantıda Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barboros Yaman, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Doç. Dr. Melek Sarı Güven, Doç. Dr. Ümmühan Avcı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Toplantıda, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ile Doç. Dr. Melek Sarı Güven tarafından Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu temalara bağlı kalarak Bartın'ın kültürel mirasını yeniden yaşatmak konusunda yapılabilecek çalışmalardan bahsedildi. Ayrıca şehrin marka değerini arttıracak ürünler ortaya çıkarmak temel amacıyla kısa ve orta vadeli projelerin yapılması doğrultusunda fikirler de sunuldu.

Gerçekleştirilecek çalışmaların önemine değinen Bartın Valisi Güner, yapılacak projelerin turizm potansiyelini arttırarak Bartın'ın gelişmesi noktasında katma değer sağlayacağını ve bunun için de tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Güner, Bartın Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarla şehrin kalkınmasına katkılar sunduğunu da kaydederek, proje fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve belli periyotlarla bir araya gelinmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle bulunduğu yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam ettiğini ifade eden Rektör Uzun ise “Sürekli gelişen, topluma birçok noktada katkı sağlayan, bulunduğu yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Bartın Üniversitesi'nde tüm bileşenlerimizin içerisinde yer aldığı bir yolculuğa ‘Birlikte Başarıyoruz' sloganıyla devam ediyoruz. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışıyor ve paydaşlarımızla birlikte iş birliği içerisinde geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. ‘Üreten Üniversite' hedefinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalara yakın ilgileri ve destekleri için Valimiz Sinan Güner'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ki toplantıya katılarak görüşlerini ileten kamu kurum ve kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.