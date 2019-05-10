Üniversite öğrencilerinden Oyuncak Kütüphanesi'ne bağış

Bartın Valisi Sinan Güner'in eşi Uzm.Dr. Beyhan Güner'in girişimleri ile hazırlanan Oyuncak Kütüphanesi'nde açılış hazırlıkları sürerken, üniversite öğrencilerinden anlamlı destek geldi.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın oluşturacağı kütüphane için oyuncak bağışında bulundu. Öğrenciler Öğretim Görevlisi Özkan Avcı öncülüğünde oyuncak kütüphanesi için alınan oyuncakları kütüphaneyi ziyaret ederek teslim etti. Ziyarette öğrencileri Vali Sinan Güner'in eşi Beyhan Güner, Valilik Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Esat Kocael ağırladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın valilik binası alt katında bulunan proje uygulama merkezinde eğitim gören ve vakıftan destek alan ailelerin 4-6 grubu çocukları oyuncakları görünce büyük mutluluk yaşadı. Oyuncaklarla doyasıya oynayan minik öğrenciler, üniversitede okuyan ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti. Üniversite öğrencileri ile minik öğrenciler oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. İlk resmi bağışın yapıldığı etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirildi.

28 Mayıs'ta açılacak

Vali Sinan Güner'in eşi Uzm.Dr. Beyhan Güner'in girişimleriyle Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Oyuncak Kütüphanesi Projesi ile Bartın İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerde yaşayan, desteğe ihtiyaç duyan çocukların gelişim ve eğitimlerinde eşit fırsatlara sahip olabilmeleri, ailelerinin de çocukların eğitimiyle ilgili desteklenmeleri amacıyla Valilik binasında hazırlıkları tamamlanan Oyuncak Kütüphanesi “28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde açılacak. Oyuncak Kütüphanesi Projesiyle 3294 sayılı Kanun kapsamında Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yararlanan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarına oyun alanı sunulması, oyuncak alma fırsatı olmayan ailelerin çocuklarının farklı oyuncaklarla oynayarak evlerine götürme fırsatı tanınması ve bu sayede çocukların biyo-psiko-sosyal gelişimlerini yakından takip ederek gelişimlerine yardımcı olması planlanıyor.