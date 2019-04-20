Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

Bartın Üniversitesi Taolu Bayanlarda ve Taolu Erkeklerde takım halinde birincilik kupasını kaldırdılar. Şampiyonada Sanda Bayanlarda ve Sanda Erkeklerde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birincilik kupasını almaya hak kazandı.

Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Spor Bilimleri Fakültesi olarak akademik hayatına devam edecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Üniversite olarak yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan yöneticilerimize teveccühleri için teşekkür ediyorum. Şampiyonanın başarıyla tamamlanmasında ve bu güzel atmosferin oluşturulmasında emeği geçenleri de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Wushu Kung Fu sporu daha çok bilinecek, daha çok sevilecek ve çok değerli sporcularımızın gayretleriyle Ülkemizin bu alanda öncülüğünü sürdürecektir.” dedi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ise Rektör Uzun'a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Dünyanın en güzel ve en faydalı sporunu Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz şampiyona ile herkesin ilgisine sunduk. Birbirinden değerli sporcularımızı ve antrenörlerimizi şampiyonada bir araya getirdik. Oldukça güzel bir ortamda başarıyla tamamlanan şampiyonada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada aralarında Dünya şampiyonlarının da olduğu 22 üniversiteden 220 sporcu yarıştı. İki gün süren şampiyonada sporcular Sanda ve Taolu turnuvalarında ter döktü.