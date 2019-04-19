Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası başladı

Şampiyonaya 35 üniversiteden toplamda 133 sporcu katıldı.

Kutlubey Kampüsü BESYO binası spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışına Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selman Karayılmazlar, Bartın Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Türkiye Wushu Kung Fu Fedarasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, federasyon yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Fedarasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı olmak, huzurlu yaşamak, hastalıklarımızı tedavi etmek ve erken ölmemek adına bu spor tavsiye ediliyor. Bu spor, kendimizi savunmak için dünyada yegane branştır. Spor disiplin ve ahlak demektir. Edep ve saygı demektir. Çocuklarımızı karakterli ve güzel yetiştirmenin en güzel yolu spordur. Wushu da bunu en faydalı sağlayan spordur” dedi.

Konuşmaların ardından Wushu Kung Fu Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli sporcular gösteri sundu. 20 Nisan'da sonra erecek olan şampiyonaya 35 üniversiteden toplamda 133 sporcu katılıyor.