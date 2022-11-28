URAP Dünya Sıralaması açıklandı: BARÜ, 147 basamak birden yükseldi

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-23 Dünya Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında Dünya'dan 3 bin üniversite yer aldı.

Üniversiteler 2021 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2021 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

BARÜ, geçtiğimiz yıl 57, bu yıl ise 147 basamak yukarıya çıktı

Tüm bileşenleriyle birlikte “Sürdürülebilir Gelişim” hedefiyle önemli bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği BARÜ, 2020 yılında 2 bin 484'üncü sıradan girdiği URAP Dünya Sıralaması Listesinde 2021 yılında 57 basamak yukarı çıkarak 2 bin 427'nci sırada yer almıştı.

Dünya genelinde 3 bin yükseköğretim kurumunun sıralandığı listede BARÜ, gösterilen performansla bu yıl 2 bin 280'inci sırada yer almayı başararak, 147 basamak daha yukarı çıktı.

BARÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 48 üniversiteyi gerisinde bıraktı

En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye'den 118 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı. BARÜ, 2020 yılında Türkiye'den sıralamaya giren 111 üniversite arasından 88'inci, 2021 yılında ise 112 üniversite arasında 83'üncü olmuştu.

URAP tarafından açıklanan sıralamada bu yıl ise BARÜ 70'inci sırada yer alarak, 48 üniversiteyi gerisinde bırakmayı başardı. BARÜ, İş Birliği Sıralamasında 61'inci, Makale Sıralamasında 65'inci, Atıf Sıralamasında 72'nci, Toplam Yayın Etkisi Sıralamasında 72'nci, Toplam Atıf Etkisi Sıralamasında 71'inci ve Toplam Doküman Sıralamasında 92'nci oldu.

“Tüm bileşenlerimizle birlikte sürdürülebilir bir gelişim kaydediyoruz”

Üniversite olarak gösterdikleri gelişimin sıralamalara yansımasından duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Sürdürülebilir gelişim” ve “Kalite” ekseninde büyük gayretler gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnanıyorum ki bugün yaptıklarımız geçmiş 5 yıl dikkate alınarak yapılan bu gibi değerlendirmedeki yerimizi önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkaracaktır. Bu sürece katkı sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten üniversiteyiz”

Üniversite olarak hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini de kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Bu süreçte sadece bilgiyi aktaran değil üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz bu gelişimimizi üstüne koyarak geleceğe aktarmak. Bu düşüncelerle sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"University Ranking By Academic Performance (URAP) Dünya Sıralaması"

URAP dünya sıralamasında, 2021 yılı makale sayısı (yüzde 21) ile 2017-2021 yılları arasındaki atıf sayısı (yüzde 21), toplam bilimsel doküman sayısı (yüzde 10), toplam yayın etkisi (AIT) (yüzde 18), toplam atıf etkisi (CIT) (yüzde 15) ve uluslararası iş birliği (yüzde 15) göstergeleri kullanılmaktadır.

Makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75'lik dilim (Q1, Q2, Q3) sıralamaya dâhil edilmiştir. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır.

Toplam bilimsel doküman, AIT (Toplam Yayın Etkisi) ve CIT (Toplam Atıf Etkisi) göstergeleri için puanların hesaplanmasında ise her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye alınmıştır.

Son iki yıl için üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3 bin üniversite belirlenmiş ve URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralanmıştır.

URAP'ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15'ini temsil etmektedir.