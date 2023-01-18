Usturmaçalara çarpan kruvaziyerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde yolcu limanına yanaşırken şiddetli fırtınadan dolayı liman usturmaçalarına çarpan kurvaziyerdeki hasar tespit çalışmaları dalgıçlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Rusya'dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından sabah saatlerinde Amasra'ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanına yanaşırken usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarıldı. Kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerin hasar alıp almadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Liman açığında dalga ve akıntıdan dolayı hasar tespit çalışması yapılamazken kruvaziyer deniz suyunun daha durgun olduğu liman ağzına yanaştı.

Burada dalgıç ekipleri tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre kruvaziyerin tekrar Amasra Limanına yanaşıp yanaşmayacağı belli olacak.

Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.