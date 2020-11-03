İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında kaldılar

Bartın’ın Amasra ilçesinde dalgaların kayalıklara vurduğu bölgede fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uyarılara aldırmayınca dalgaların altında kaldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dalgaların kayalıklara vurduğu bölgede fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uyarılara aldırmayınca dalgaların altında kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


İlginç olay Bartın'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevki'inde meydana geldi. Bölgede fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Gezmek için İlçeye gelen bazı vatandaşlar dalgaların kayalıklara vurduğu sırada oluşan manzarayı fotoğraflamak istedi. Daha etkileyici bir fotoğraf yakalamak isteyen vatandaşlar dalgaların vurduğu kayalıkların üzerine çıktı.



"Uyarılara aldırmadılar"


O sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gazeteci Halil Tekin, fotoğraf çektirmeye çalışanlara “Dikkat edin su üstünüze gelecek.” şeklinde uyarılarda bulunarak dalgaların kendilerine vurabileceğini söyledi. Vatandaşlar ise defalarca uyarılmalarına rağmen kayalıkların üzerinden fotoğraf çekimine devam ettiler.



Hem uyardı hem de o anları saniye saniye kaydetti


Tekin, yaptığı yayın esnasında Amasra'ya gelen misafirlerin hatıra fotoğrafı çektirdikleri kayalıklara dalgaların vurduğunu tekrarlayıp uyarısını yineledi. Uyarılarına rağmen kayalıklardan uzaklaşmayan vatandaşları çekmeye devam eden Tekin, “Evet, gördüğünüz gibi arkadan gelen büyük bir dalga var. İşte bu dalga maalesef ona vuracak, çarpacak.” dedi.


Tekin'in bu sözleriyle birlikte fotoğraf çekimi yapan 3 kişi gelen dev dalgaların altında kaldı. Sırılsıklam ıslanan vatandaşlardan biri Tekin'in kamerasına yaklaşarak o anları çekip çekmediğini sordu. “Bunlar oyun değil, gerçek.” ifadelerinde bulunan vatandaş ve arkadaşları bölgeden uzaklaştı.


Akıllara durgunluk veren o anlar saniye saniye kayıtlara geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.