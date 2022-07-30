Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Bartın'da uyuşturucuyla yakalanan polis memuru çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kent merkezine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir otomobil uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde bulunan H.İ.Ö. isimli şahsın Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu anlaşılırken SİS isimli narkotik arama köpeği ile araç içinde yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde 460,51 gram marihuana (esrar) maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan polis memuru çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.