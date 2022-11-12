Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Bartın’da durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde çıktı.
Bartın'da durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak- Bartın Karayolu üzerinde yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenerek durdurulan R. K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde 28,83 gram metamfetamin maddesi, 51,54 gram sentetik kannabinoid(bonzai), 54 adet ecstasy hap ve 1 adet Ruhsatsız Tabanca ile 1 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu hap ve maddelere el konulurken gözaltına alınan R.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.