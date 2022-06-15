Vali Arslan, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun'u ziyaret ederek “bölgesel kalkınma” odağında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan tarafından gerçekleştirilen iade-i ziyarette, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Prof. Dr. Sevim Çelik ve Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan yer aldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, yakın ilgileri ve destekleri için Vali Nurtaç Arslan'a teşekkür etti.

Rektör Uzun, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Üniversite olarak bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir yandan bilimsel faaliyetlerimizle diğer yandan ise eğitim-öğretim çalışmalarımızla geleceğimizi inşa ve ihya edecek gençlerimizin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olması için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı doğrultusunda hedeflerinden de bahseden Rektör Uzun, “Üniversite olarak bölgesel odaklı çalışmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve geleceğimize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine uygun olarak tüm paydaşlarımızla birlikte gayret göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim kurumlarının bir şehrin ve bölgenin kalkınmasındaki önemine değinen Vali Arslan ise Rektör Uzun'a teşekkür ederek Bartın Üniversitesinde yürütülen başarılı çalışmaların devamını diledi.