Vali Arslan'dan Adalet Bakan Tunç'a ziyaret

Nurtaç Arslan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısı ile cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı. 23., 24., 25., 26. ve 27. dönem Bartın milletvekili olarak görev yapan ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde yeniden aday olmayan Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Adalet Bakanı olarak görev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yılmaz Tunç'u Adalet Bakanı olarak kabinede görevlendirmesi Bartın ve Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bürokrasi kanadının ilk resmi ziyareti Nurtaç Arslan tarafından gerçekleştirildi.

Vali Arslan, Bakan Tunç'a görevinde başarı dileklerinde bulunurken ziyarette Bartın'la ilgili yatırım konuları da istişare edildi.