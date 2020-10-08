Vali Güner, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarını ziyaret etti

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (BUMLAB) ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner'e tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, Vali Güner'e Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı ve BUMLAB Müdürü Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ve öğretim elemanları eşlik etti. BUMLAB bünyesindeki laboratuvarları ziyaret eden Vali Güner'e, Doç. Dr. Karaoğlanlı tarafından Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile yürütülmekte olan Havacılık ve Uzay Sanayi Turboşavt Projesi, Koronavirüs (Covid-19) enzim çalışmaları, salgınla mücadelede kapsamında solunum cihazı aparatlarının üretildiği 3D yazıcılar ile yapılan çalışmalar, Antikanser Araştırma Laboratuvarı'nda devam eden projeler ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca Vali Güner'e Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile BARKİK arasında imzalanan protokol kapsamında Bartın'daki sanayicilere sunulan laboratuvar imkânları konusunda bilgi aktarıldı.

BUMLAB bünyesinde ileri düzey araştırmalar gerçekleştirilebildiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Buna ayak uydurmak için bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma merkez bünyesindeki laboratuvarlarda yapılıyor. Sanayicilerimizin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yine buradaki imkânlar ve nitelikli insan kaynağımızla destek oluyoruz” dedi.

Rektör Uzun, BUMLAB bünyesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına destek olacak nitelikli insan kaynağının yetişmesinde de önemli bir rol oynadığını da kaydederek “BUMLAB bünyesinde aynı zamanda bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunlar yetiştirilmektedir. Bu öğrencilerimiz edindikleri tecrübelerle ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olacaktır. Bu düşüncelerle tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirmemize olan destekleri dolayısıyla YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olarak destek veren ve bugün de ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner' e de yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.