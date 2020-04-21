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Vali Güner dezenfekte çalışmalarını inceledi

Bartın Valisi Sinan Güner, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Bartın Belediyesi Araç Dezekfeksiyon İstasyonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Güner'e incelemeler sırasında Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.


Toplum sağlığı açısından belediyenin uygulamasının çok önemli olduğunu belirten Vali Güner, araç dezenfeksiyon istasyonunda toplu taşım araçları, sağlık, emniyet, askeri personel, basın mensupları, muhtarlar, kamu kurumlarının resmi araçları ile fabrika ve benzeri kuruluşların personel servisleri olmak üzere bugüne kadar toplam 6708 aracın dezenfekte edildiğini ifade etti. Vali Güner, bu zorlu süreçte emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Dezenfeksiyon İstasyonu Pazar günü saat:08:30-18:00, diğer günlerde ise saat: 08:00-20:00 arasında hizmet veriyor.

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