Vali Güner İnkumu sakinlerinin sorunlarını dinledi

Programda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan da hazır bulundu. Özellikle yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğu nedeniyle İnkumu'nda yaşanan yol-ulaşım, çevre, asayiş konularından mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Vali Güner, mahalle sakinlerinin dile getirdiği konuların ilgili kurum amirleri tarafından değerlendirilmesi talimatını verdi. Mahallelerinin sorunlarının çözümü noktasında gösterdiği duyarlılıktan dolayı mahalle sakinlerinin Vali Güner'e teşekkür etmeleriyle program son buldu.