Vali Güner muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Bartın Valiliği 12 Divan toplantı salonunda Vali Sinan Güner başkanlığında yapılan toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Genel Sekreteri İbrahim Kayış, DSİ 233. Şube Müdür V. Ebru Akar, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşcı, Enerjisa Operasyon Müdürü Ali Fuat Aslan ve köy muhtarları katıldı.

Bartın'da ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği, merkeze bağlı köy muhtarlarının sorunlarının masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda muhtarların, vatandaşın devlete en yakın kapısı olan kişiler olduğunu ifade eden Vali Güner “Muhtarlarımıza her daim kapılarımız açık. Devletimizin imkanları ölçüsünde köylere daha iyi hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Vali Güner, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.