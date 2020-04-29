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Vali Güner, Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezinde incelemelerde bulundu

Bartın Valisi Sinan Güner, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Güner, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol'dan Vaka Takip ve Filyasyon Merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana test sonucu pozitif çıkan bütün hastalar için filyasyon çalışmaları uygulandığını, filyasyon çalışmaları sayesinde covid-19'un eğrisi ve yayılım haritasının çıkarılarak diğer izlem çalışmaları ile birlikte vaka artış hızının takibi ve düşürülmesinde büyük başarı sağlandığını belirten Vali Güner, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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