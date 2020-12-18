İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Güner'den uyarı: Esnek çalışma izin olarak değerlendirilmemeli

Bartın İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

Pandemiden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarının dijital uygulamalara ağırlık vermelerini isteyen Vali Güner esnek çalışma modeli ile görev yapan personelin bu modeli izin olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı.


Toplantıya Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş ve Adem Topaca'nın yanı sıra ilçe kaymakamları, il müdürleri, yatırımcı kuruluşların il temsilcileri ile meslek kuruluşlarının başkanları katıldı.


Toplantıda, yatırımların uygun şekilde planlanarak kaynakların israf edilmeden ve zamanında kullanılmasının önemine dikkat çeken Vali Güner, yıl sonu itibarıyla ödeneklerin tamamının kullanılmasını ve tenkise mahal verilmemesini istedi.


Vali Güner, pandemi döneminde İlimizde tarım ve hayvancılık alanında üretimin sekteye uğramaması için gerekli adımların atıldığını ve bu faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması için çalışmalara devam edilmesini istedi.


Pandemiden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarının dijital uygulamalara ağırlık vermelerini, vatandaşların evlerinden çıkmadan kamu hizmetlerine ulaşmalarının önemine de dikkat çeken Vali Güner, zorunlu olarak kurumlara gelmesi gereken vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulamasının aksatılmadan yapılması talimatını verdi.


Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma modeli ile görev yapan personelin bu modeli izin olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Güner, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda hassasiyet gösterilmesini istedi.


Kamuya ait atıl durumdaki taşınmazların tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim yatırımlarına tahsis edilerek ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Vali Güner, ilgili kurumların bu hususta çalışmalarına titizlikle devam etmeleri talimatını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.