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Vali Sinan Güner Tarlaağzı balıkçı barınağında

Bartın Valisi Sinan Güner av sezonu boyunca Karadeniz’e açılan birçok balıkçı teknesine ev sahipliği yapan Tarlaağzı Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner av sezonu boyunca Karadeniz'e açılan birçok balıkçı teknesine ev sahipliği yapan Tarlaağzı Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu.


Bartın Valisi Sinan Güner incelemelerde bulunmak üzere Tarlaağzı Balıkçı Barınağını ziyaret etti. Vali Sinan Güner'e İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Amasra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selami Tüyük, Tarlaağzı Köyü Muhtarı Şakir Karabacak, Tarlaağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça eşlik etti.


Vali Güner, Tarlaağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça'dan kooperatif çalışmaları ve balıkçı barınağı ile ilgili bilgiler aldı.


Başkan Uça S.S. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanan Tarlaağzı Balıkçı Barınağında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış 17 adet balıkçı gemisi bulunmakta olduğunu, ayrıca 12 metrenin altında özel tekneler ve balık yoğunluğuna bağlı olarak diğer illerden avcılık için gelen büyük gırgır ve trol teknelerinin de barınaktan yararlanmakta olduğunu ifade etti.


Yapılan incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Güner sürdürülebilir balıkçılığın önemine işaret ederek, “Denizlerimizdeki ürünlerin her daim bereket olarak kasalarımıza, oradan tezgahlarımıza ve sofralarımıza gelmesini istiyoruz. Bunun için avcılığı ilmin ışığında yapmamız lazım.” Dedi.


Vali Güner balıkçılık sezonun da tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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