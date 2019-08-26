Vatandaşlar Kum Zambağı Festivali ile eğlendi

kez düzenledi. Festivalde sanatçılar Lara ve İrem Derici sahne aldı. Festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, festivalde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 5. İnkumu Kum Zambağı Festivali, sportif etkinlikler ve sanatçı performanslarıyla binlerce kişiyi buluşturdu. Festivalde sanatçılar Lara ve İrem Derici sahne aldı.

Lara performansıyla coşturdu

Sevilen sanatçı Lara sahne aldığı Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivalinde sergilediği sahne performansıyla vatandaşları coşturdu. Lara, Bartın'a ve ve Bartın'lılara hayranlığını dile getirdi. Konser sonrası Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sanatçı Lara'ya ve orkestrasına teşekkür etti. Akın, Bartın'ı ziyareti anısına Lara'ya Bartın İşi Tel Kırma işlemeli şal ve camaltı sanatıyla yapılmış kum zambağı temalı tablo hediye etti.

Engelsiz sanat evi Lara'yı ağırladı

Konserde, özel çocuklarımızdan 5 yaşındaki Yusuf Talha Güryol ile birlikte sahnede şarkı söyleyen Lara, Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi'ni ziyaret ederek, özel çocuklarımızla buluştu. Çocuklarla dans edip şarkı söyleyen, aileler ile sohbet eden ve destek olan sanatçı Belediye Başkanı Cemal Akın duyarlılığından dolayı sanatçıya teşekkür etti.

Lara Gazhane Kültür Parkı'nı ziyaret etti

Belediye Başkanı Cemal Akın konser için Bartın'da bulunan sanatçı Lara ile birlikte Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı'nı gezdi. Akın, “Lara Hanım ile Gazhane Parkı'mızı gezdik. Kentimizi çok beğendiğini ifade eden ve tekrar ziyaret edeceğini belirten Lara Hanım tüm halkımıza selamlarını iletti” dedi.

İrem Derici'den muhteşem performans

Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivalinin 2. günü sahne alan İrem Derici, muhteşem dans ve şarkılarıyla vatandaşları bir kez daha kendine hayran bıraktı. İrem Derici Bartın'ı çok beğendiğini, Bartın'dan bir ev almayı düşündüğünü ifade etti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İrem Derici'ye Bartın'a ziyareti anısına Bartın işi tel kırma işlemeli şal, cam altı sanatı ile yapılmış kum zambağı tablosu hediye ederken, sanatçıya ve orkestrasına teşekkür etti.

Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bartın Belediye Başkanlığı ile amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği 19. Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Futbolu, Belediye Başkanlığı 3.Tenis Turnuvası, ve Belediye Başkanlığı 3. Plaj Voleybolu Turnuvalarında dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi. Başkan Akın yaptığı açıklamasında, Bartın Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini yinelerken, turnuvaların hazırlanmasında emeği geçen herkese, sporculara, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.

Başkan Akın “Teşekkür Ediyorum”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamasında, “ Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunan, güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize, festivalimize katılan sanatçı ve müzisyen konuklarımıza, vatandaşlarımıza, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Akın, festivale katılan vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.