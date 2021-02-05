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Vatandaşlar sıcak havada sahillere akın etti

Bartın’da hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükselmesinin ardından vatandaşlar vakit geçirmek için sahillere koştu.

Bartın'da hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükselmesinin ardından vatandaşlar vakit geçirmek için sahillere koştu.


Bartın'da kış mevsimi olmasına karşın hava sıcaklığının güneşle birlikte 20 dereceye kadar yükselmesinin ardından sahillerde kalabalıklar oluştu. Bartın'ın 3 kilometre kum plajı ile dikkat çeken İnkumu sahilinde birçok vatandaş güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı.


Vatandaşlar sandalyeleri ile kumsalda otururken çocuklarda kumda oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini yaşarken sahil bandında oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.


Güneşli havanın keyfini çıkardıklarını ve kuraklığa karşı yağışlı havaları da beklediklerini ifade eden Hüseyin Savaş, “Karadeniz için güzel bir hava var. Bende eşimle birlikte bu güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendiriyorum. Şaşırtıcı bir hava aslında. Sevinmemizle beraber birde korkumuz var. Kuraklık gezegenimiz de olduğu gibi ülkemiz içinde önemli bir problem. İnşallah hayırlı yağışlar gelecektir” dedi.

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