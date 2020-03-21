İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

Bartın’da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.

Bartın'da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.


Bartın'da havaların da ısınması ile korona virüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkarken, bazıları da alanlarda bulunan banklarda oturmayı seçti. Vatandaşların uyarıya aldırış etmemesi üzerine belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelerek burada bulunan bankları çözdü. Bankların sökülmesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.