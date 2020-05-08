Video konferansta ‘Kut'ül Amare Zaferi' anlatıldı

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen video konferansta Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu'nun Türk Ordusu'na teslim olmasıyla birlikte yaşanan zaferi anlatıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “104. Yılında Kut'ül Amare Zaferi” başlıklı online konferans gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, “Milletimiz, zor zamanlardan geçtiği günlerde kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadele vermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu destanın unutulmaması ve gelecek nesillerimize gururla aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda bugün ki etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansı veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai Öztaş ise 1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin yakın zamana kadar hak ettiği önemi ve değeri görmediğinin de altını çizen Öztaş, son yıllarda anılmaya başlanan bu zaferin Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanılan ikinci büyük zafer olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ile Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bilgiler de veren Öztaş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve saygıyla andığını belirterek etkinliği tamamladı.