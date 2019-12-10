Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan Bartın Üniversitesine altın madalya

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalya ile döndü.

Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcu yer aldı. Şampiyona boyunca üstün bir performans sergileyen Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Engin, ‘Sanda' kategorisi 85 kiloda altın madalyaya uzandı.

Rektör Uzun tebrik etti

Hasan Engin'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemiz en iyi şekilde temsil etmektedirler. Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemiz, daha büyük başarılara imza atmak için hiç durmadan çalışmaya devam etmektedir. İnanıyorum ki Hasan Engin gibi diğer öğrencilerimiz de daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle, öğrencimizi Engin'in başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz'i ve tüm öğretim elemanlarımızı da öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.