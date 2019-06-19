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Yabani ot temizliği Balamba Caddesi'nde devam etti

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi’nde yabani otları kesme çalışması yapıldı.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi'nde yabani otları kesme çalışması yapıldı.


Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yabani otları temizleme çalışmaları devam ediyor. Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, yürüyüş alanları, oturma alanları ve yol kenarlarında uzayan otları keserek temizledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın yabani ot temizliği ile hem daha temiz bir çevre oluşturduklarını hem de oluşabilecek sıkıntıların önüne geçtiklerini söyledi.


Akın açıklamasında “ Mahallelerimizdeki yeşil alanlarda ve çeşitli noktalarda hızla uzayan yabani otlar hem ulaşım konusunda sorun oluştururken hem de görüntü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Vatandaşlarımızın bu sorunla karşılaşmamaları için periyodik olarak yabani ot temizliği çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına son olarak Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi'nde devam ettiler. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da devam edecek“ dedi.

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