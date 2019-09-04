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Yabani ot temizliği çalışması yapıldı

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çaydüzü Mahallesi’inde bulunan Begonya Park, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve yaşam merkezi yapılması planlanan bina çevresinde yabani ot temizliği yaptı.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çaydüzü Mahallesi'inde bulunan Begonya Park, Hürriyet Mahallesi'nde yer alan ve yaşam merkezi yapılması planlanan bina çevresinde yabani ot temizliği yaptı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentin çeşitli yerlerinde temizlik çalışması yapıldığını belirtti. Başkan Akın, yaptığı açıklamada "Kentimizde parklarda ki yabani ot çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yaşam merkezi yapacağımız ve tahsisi belediyemizde bulunan Hürriyet Mahallesi'ndeki bina çevresinde yabani ot temizleme çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da devam edecek“ dedi.

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