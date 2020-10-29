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Yağmur sonrası çifte gökkuşağı oluştu

Bartın’da yağmurun ardından çifte gökkuşağı ortaya çıktı.

Bartın'da yağmurun ardından çifte gökkuşağı ortaya çıktı. Ender oluşan çifte gökkuşağını gören vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonları ile fotoğrafladı.


Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından ortaya çifte gökkuşağı çıktı. Çifte gökkuşağı görsel bir şölen sunarken vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile fotoğraflayarak anın tadını yaşadı.


Çifte gökkuşağı ile ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, “Daha önce pek çok kez tek bir gökkuşağı görmüştük. Ama bu şekilde iki tane gökkuşağını aynı anda hiç görmemiştik. Yağmur sonrasında oluştu. Bölgenin yeşil manzarasıyla çifte gökkuşağının manzarası birleşince harika bir görsellik oluştu. Fırsatı kaçırmadan cep telefonlarımızla o anları kaydettik. Çektiğimiz fotoğraflar bizim içinde eşsiz bir anı oldu. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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