Yağmursuyu hattı temizlendi

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yağmur suyu hattı temizleme ve yeni mazgal çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç görevli personelden bilgiler aldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” Bartın Belediyesi olarak kentteki yağmursuyu hatlarımızda periyodik olarak bakım onarım çalışması yapıyoruz. Bu çalışma ile taş, kum, toprak, çöp maddeleri gibi çok çeşitli atıklar yüzünden oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçmiş oluyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde devam ettiler. Temizleme çalışmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan bir noktaya da yeni ızgara yerleştirdi. Yağmur suyu hattı temizleme çalışmalarımız sırasıyla diğer mahallelerimizde devam edecek“ dedi.