Yalancı bahara aldanan ağaçlar kış ortasında tomurcuk verip çiçek açtı

Bartın'da Ocak ayında hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesinden dolayı nar ve kızılcık ağaçları çiçek açtı, fındık ağaçları ise tomurcuklandı. Ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte son haftalarda adeta bahardan kalma günler yaşanıyor. Bartın'ın Kumluca Akörensöküller köyünde ise güneşi gören ve adeta yalancı bahara aldanan nar ve kızılcık ağaçları çiçek açtı, fındık ağaçları da tomurcuklandı. Bu sırada çiçek açan ağaçlarda da arılar polen toplaması ise dikkat çekti.

Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken köy sakinlerinden Necati Şimşek, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını ifade ederek, “ Ocak ayında ağaçların çiçek açması normal değil ama Allah'ın hikmeti” dedi.