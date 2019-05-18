Yalı iskelesinde çalışma başladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Yalı'da bulunan tarihi iskelede bölgesinde başlattığı düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin katılımı ile Yalı İskelesinde devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın'ımızın tarihine ışık tutan bölgelerimizden olan Yalı İskele bölgemizde düzenleme çalışması başlattık. Gazhane Parkı ile Yalı Sevgi Parkı arasında kalan bu bölgemizi tarihi dokuya uygun olarak düzenleme çalışması başlattık. Şimdiden şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.