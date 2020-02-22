İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

Bartın’da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Bartın'da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.


Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında çıktı. Aniden büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Fatma Erkan, Ali Asaf ve Berat Ali ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.