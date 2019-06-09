Yaralı karaca tedavi altına alındı

Bartın'da keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı karacayı fark eden vatandaş, yaralı hayvanı Doğa Korum ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavi altına alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Drahna Çubukeli köyünde yaşayan Mine Öztürk, keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne durumu haber veren Öztürk, yaralı karacayı yetkililere teslim etti. Karacayı teslim alan ekipler, veteriner hekime götürdü. Burada tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından iyileştiği taktirde yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.