Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yaptı

Bartın'da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş hayvanı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaralı karacaya kalp masajı yapan vatandaşın bu sırada, “Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı.

Ulus ilçesinde Ağa köyünde yaşayan Sefa Kaya yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaralı karacaya kalp masajı yapan Kaya'nın bu sırada, “Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Yaralı karaca, Kaya'nın verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.