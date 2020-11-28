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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bartın’da yalnız yaşayan emekli diş hekimi Jerfi Elbasan evinde ölü bulundu.

Bartın'da yalnız yaşayan emekli diş hekimi Jerfi Elbasan evinde ölü bulundu.


Bartın'da Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesindeki evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki emekli diş hekimi Jerfi Elbasan evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre komşuları 2 gündür Elbasan'dan haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince Elbasan'ın evininin salonunda hareketsiz halde olduğu tespit edildi. 112 ekiplerince yapılan kontrollerde Elbasan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Elbasan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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