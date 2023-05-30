Yavru karaca koruma altına alındı

Bartın'da köylüler tarafından bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Gökpınar köyünde bitkin halde bulunan yavru karaca ile karşılaşan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Veteriner Hekim eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen karacanın yaralı olmadığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yavru karacanın bulunduğu bölgede taze karaca izleri olup olmadığının tespiti yapıldı. Anne karacanın gözlenememesi ve yavru karacayı yaralayabilecek başıboş köpeklerin çevrede olması nedeniyle yavru karaca Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine nakil edilerek koruma altına alındı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan duyuru ile yavru karaca ile karşılaşıldığında acil yardım ve tedaviye ihtiyacı yoksa bulunduğu yerde bırakılması ve dokunulmaması gerektiği hatırlatıldı. Yapılan duyuruda, “Yaban hayatına destek olmak için yapılması gereken en doğru hareket , karaca yavrusu görüldüğünde eğer acil yardım ve tedaviye ihtiyacı yok ise bulunduğu yerde bırakılması ve dokunulmamasıdır. Belirli bir uzaklıkta sessizce annesinin gelip gelmediği gözlemlenmeli ve kat-i emin olduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmelidir. Anne yaban hayvanları beslenirken yavru yuvada hareketsiz şekilde annesinin gelmesini bekler, yavrusu alınan yaban hayvanı o bölgeyi terk etmez 3 gün boyunca yavrusunu arar. Bu nedenle yaban hayvanlarına dokunmayın, almayın annesi muhakkak yakınlardadır. Alanları geri bırakmaları için uyarın. Yaban hayvanının terk edilmiş yada yaralı olduğundan eminseniz 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak bilgi veriniz. Unutmayın doğanın dengesi elimizdedir” denildi.