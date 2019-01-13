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Yavru köpeği ezip kaçan araç sürücüsüne tepki

Bartın’da karşısına çıkan küçük sokak köpeğini ezen araç sürücüsü tepkiye neden oldu.

Bartın'da karşısına çıkan küçük sokak köpeğini ezen araç sürücüsü tepkiye neden oldu.


Olay, Zonguldak yolu üzerinde bulunan üstgeçidin olduğu bölgede yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre, üstgeçidin al tarafında bulunan 2 yavru sokak köpeğinden biri yola çıktı. Bu sırada yolda ilerleyen aracın şoförü köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam etti.


Köpeği ezmesine rağmen durmayan araç sürücüsü hayvanseverlerin tepkisini çekti. Görenlerin yüreklerini parçalayan görüntünün ardından vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak cezalandırılmasını istedi.


Yoldaki diğer vatandaşlar tarafından veterinere kaldırılan köpeğin tedavisine başlandığı öğrenildi.

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