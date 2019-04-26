Yayla: “MKEK Savunma Sanayimize Güç Katıyor”

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kapsül Fabrikası, Teknik Uzman Dr. Saniye Yayla bir konferans verdi.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde bir yandan yurt içi ve yurt dışından gönderilen toplamda 204 proje sergilenirken diğer yandan da gerçekleştirilen konferanslarla katılımcılar, alanında uzman kişilerle bir araya getiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen konferansla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kapsül Fabrikası, Teknik Uzman Dr. Saniye Yayla, katılımcılarla bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizde bilimsel faaliyetlerimizi sürdürürken aynı zamanda öğrencilerimizi çok değerli insanlarla buluşturuyoruz. Onların tecrübeleri ve verdikleri bilgiler hepimizin ufkunu açıyor, geleceğe yürüdüğümüz bu yolda bizlere ışık tutuyor.” dedi.

MKEK Kapsül Fabrikası Teknik Uzman Dr. Saniye Yayla ise konuşmasına MKEK hakkında bilgi vererek başladı. Yayla, “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla savunma sanayimize güç katmaktadır.” diye konuştu.

Kapsül Fabrikasında yürütülen çalışmalara da değinen Yayla, “Geniş bir alanda faaliyetlerini yürüten Kapsül Fabrikasında, asker ve polisimizin ihtiyaç duyduğu ürünler üretilmektedir. Aynı zamanda burada çalışan mühendislerimiz tarafından bu ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu gayretlerimiz sonucunda hem savunma sanayimizin ihtiyaçları karşılanırken hem de ihracat yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.