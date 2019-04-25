YBS mezunları ESOG'un etkinliğinde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü öğrencileri ve mezunları bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan YBS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alper Aytekin, mezun öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bartın Üniversitesi mezunlarının iyi noktalarda olmalarını görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Elektronik Sporlar ve Oyun Geliştirme Kulübü'nün (ESOG) Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sönmez Çakır ise “ESOG kulübü olarak ilk etkinliğimizi yapıyor olmanın heyecanını yaşıyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Mezun 9 öğrencinin katıldığı etkinlikte gelemeyen öğrenciler için ise canlı video bağlantısı yapıldı. Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda deneyimlerini katılımcılara aktardı. Program, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.